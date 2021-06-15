مهاجرون - لامبيدوزا:انزال 634 من بينهم تونسيين و مغاربة

(أنسامد) - يونيو 15 - روما - تم انزال 634 لاجئ ليلة امس علي 8 دفعات علي جزيرة لامبيدوزا ليلة امس من بينهم تونسيين و مغاربة ورضيع يبلغ من العمر 5 اشهر.كانت اضخم عملية انزال لاحد قوارب الصيد علي متنها 384 مهاجرا من مختلف الجنسيات ..بينما اعترضت يلو فلامز وخفر السواحل قاربًا يحمل 85 شخصًا في الساعات القليلة الماضية .



بينما هبط قارب يحمل 13 تونسيًا بشكل مستقل ، تلاه آخر معلي متنه 12 رجلاً من المغرب والسودان.



كما تم تسجيل أربع حالات إنزال أخرى لـ 20 و 53 و 54 و 54 مهاجرين غير شرعيين (من بينهم رضيع يبلغ من العمر 5 اشهر) بالاضافة الي 13 تونسيًا اخرين .



كل المجموعات التي وصلت تضاف إلى أولئك الذين نزلوا بالأمس: و هم عبارة عن 442 شخصًا في منطقة كونترادا إمبرياكولا حيث يوجد الآن 1.367 ضيفًا في تلك المنطقة الساخنة التي تبلغ سعتها القصوي 250 مهاجرًا (أنسامد).



