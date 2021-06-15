المهاجرون: وصول 41 في جنوب سردينيا من الجزائر
المنقوش:نسعي لحشد الدعم الدولي لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار
سوق الأجهزة الطبية في الإمارات يقدر بـ 5.6 مليار درهم 2025
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
البندقية في المنطقة البيضاء: أول سائحين في مدينة البحيرات
ايطاليا..تخفيض تدريجي لاجراءات كورونا
مطاعم ميلانو و تورينو تقدم خدماتها في الهواء الطلق
Mole Antonelliana باللون الوردي بمناسبة الدورة 104 لجيرو إيطاليا
أعادة وضع يد التمثال الروماني الضخم الشهير للإمبراطور قسطنطين في روما بعد وصول إصبع من متحف اللوفر في باريس
فلاش موب للعاملين بمسرح لاسكالا