المهاجرون: وصول 41 في جنوب سردينيا من الجزائر

(أنسامد) - يونيو 15 - روما - مازالت عمليات إنزال المهاجرين على سواحل جنوب سردينيا مستمرة بلا توقف.



بين الليلة الماضية وهذا الصباح ، وصل 41 شخصًا آخر من الجزائر ، بينهم امرأة.



تم الهبوط الأول في سان أنتيوتشو كما تم اعتراض قارب صغير على متنه 12 شخصًا بواسطة إدارة عمليات الطائرات بالحرس المالي.



تم اصطحاب المهاجرين إلى الميناء وعهدوا إلى الشرطة ليتم نقلهم إلى مركز استقبال المنستير. (أنسامد).



