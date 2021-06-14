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ليبيا: ساسولي يطالب القوى الأجنبية تقليص وجودها العسكري
    (أنسامد) - يونيو 14 - روما - وجه رئيس البرلمان الاوروبي ديفيد ساسولي رسالة الي كافة القوي الاجنبية المتواجدة علي الاراضي الليبية بعدم التدخل في شئونها الداخلية و تقليص وجودها العسكري.

    قال ساسولي في كلمته الافتتاحية في المؤتمر رفيع المستوى حول الهجرة واللجوء ′ ′ نوجه رسالة للقوى الأجنبية الموجودة في ليبيا بعدم التدخل في عملية السلام وتقليص وجودها العسكري.

    و اضاف ′ ′ يحتاج العالم والبحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا مستقرة وديمقراطية لتقرر مستقبلها ".

    كما شددً على أهمية تفعيل سياسة مشتركة للاتحاد الأوروبي لتأمين ليبيا ووقف تدفقات الهجرة. (أنسامد).

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