ليبيا: ساسولي يطالب القوى الأجنبية تقليص وجودها العسكري

(أنسامد) - يونيو 14 - روما - وجه رئيس البرلمان الاوروبي ديفيد ساسولي رسالة الي كافة القوي الاجنبية المتواجدة علي الاراضي الليبية بعدم التدخل في شئونها الداخلية و تقليص وجودها العسكري.



قال ساسولي في كلمته الافتتاحية في المؤتمر رفيع المستوى حول الهجرة واللجوء ′ ′ نوجه رسالة للقوى الأجنبية الموجودة في ليبيا بعدم التدخل في عملية السلام وتقليص وجودها العسكري.



و اضاف ′ ′ يحتاج العالم والبحر الأبيض المتوسط إلى ليبيا مستقرة وديمقراطية لتقرر مستقبلها ".



كما شددً على أهمية تفعيل سياسة مشتركة للاتحاد الأوروبي لتأمين ليبيا ووقف تدفقات الهجرة. (أنسامد).



