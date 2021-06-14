كوفيد-19 ..ثلثي ايطاليا يتحول الي الابيض

(أنسامد) - يونيو 14 - روما - تم تصنيف ما يقرب من ثلثي إيطاليا على أنها منطقة بيضاء منخفضة المخاطر لـ COVID-19 اعتبارًا من اليوم الاثنين وفقا بليانات العدوى المعدلة.



نتيجة لذلك ، تحولت الي الابيض خمس مناطق ، إميليا رومانيا ، ولومباردي ، ولازيو ، وبيدمونت ، وبوغليا ، بالإضافة إلى مقاطعة ترينتو المستقلة ، مناطق بيضاء ، لتنضم إلى أبروز ، وليجوريا ، وأومبريا ، وفينيتو ، وموليز ، وفريولي فينيتسيا جوليا ، وسردينيا - بإجمالي 40.5 مليون شخص أو ثلثي سكان إيطاليا.



هذا يعني أنه يمكن تخفيف العديد من القيود المفروضة على فيروس كورونا في هذه المناطق ، باستثناء الالتزام بارتداء أقنعة الوجه واحترام التباعد الجسدي.



بقية البلاد هي منطقة صفراء معتدلة الخطورة في نظام البلاد المتدرج لقيود COVID.



قال وزير الصحة روبرتو سبيرانزا إنه يأمل أن تتحول 95٪ من المناطق الي اللون الابيض اي الامان من الكورونا بحلول الأسبوع المقبل (أنسامد).



