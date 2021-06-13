ماريو دراغي يلتقي رئيس الوزراء الكندي

(أنسامد) - يونيو 13 - روما - أجرى رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على هامش قمة مجموعة السبع، وفقا لما ذكرته مصادر إيطالية مطلعة.



وقال ماريو دراغي خلال اللقاء إنه من المهم التوصل إلى اتفاق طموح بشأن المناخ. وأضافت المصادر أن لقاء دراغي وترودو كان وديًا للغاية. وسلط رئيس الوزراء الإيطالي الضوء على مجالات الاتفاق العديدة بين البلدين، وبشكل عام لدى مجموعة السبع.



وكتب ترودو في صفحته بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي : من كورونا إلى الاتفاقية الاقتصادية التجارية الشاملة، ناقشت مع رئيس الوزراء دراغي العديد من الموضوعات في اجتماعنا في قمة مجموعة السبع. سنعمل معًا لتعزيز الشراكة بين كندا وإيطاليا. (أنسامد).



