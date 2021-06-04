ايطاليا: انخفاض الاصابات بفيروس كورونا

(أنسامد) - يونيو 4 - روما - اعلنت مصادر وزارة الصحة الايطالية عن هبوط ارقام مرضى كوفيد - 19 ، حيث انخفض إلى 0.68 ، مقارنة بـ 0.72 الأسبوع الماضي ، وفقًا لمسودة تقرير مراقبة فيروس كورونا الأسبوعي الأخير لوزارة الصحة والمعهد العالي للصحة (ISS) .



انخفض معدل الإصابة إلى 32 حالة لكل 100 ألف نسمة ، انخفاضًا من 47 الأسبوع الماضي ، وفقًا للتقرير ، الذي سيتم تقديمه في وقت لاحق يوم الجمعة بعد فحصه من قبل فريق عمل COVID التابع للحكومة.



قال التقرير إن جميع مناطق إيطاليا يمكن اعتبارها الآن منخفضة المخاطر ، مع أرقام Rt أقل من 1.



علاوة على ذلك ، قال إنه لا توجد منطقة أعلى من العتبات الحرجة لعدد الأشخاص في العناية المركزة أو في أجنحة المستشفى الأخرى.



وقالت إن نسبة أماكن العناية المركزة الإيطالية التي يشغلها مرضى COVID-19 كانت 12 ٪ ، وهي أقل بكثير من العتبة الحرجة البالغة 30 ٪ ، بعد أن انخفض العدد من 1323 في 25 مايو إلى 1033 في 31 مايو.



وقالت إن نسبة مرضى الفيروس في أجنحة المستشفيات العادية كانت 11٪ ، في حين أن العتبة الحرجة 40٪ في هذه الحالة ، بعد انخفاض من 8577 مريضا إلى 6482 مريضا. (أنسامد).



