ايطاليا:جميع اللقاحات متوفرة..2.5 مليون جرعة منتظرة

(أنسامد) - يونيو 3 - روما - من اليوم ، أصبح حجز اللقاح ممكنًا للجميع. ..بالاضافة الي 2.5 مليون جرعة أخرى متوقع وصولها من اللقاحات المضادة للفيروس ، بالإضافة إلى 3.5 مليون من شركة فايزر التي يتم توزيعها بالفعل ، ستصل هذا الأسبوع إلى إيطاليا.



وصلت جرعات اللقاح الموزعة على مناطق في جميع أنحاء إيطاليا إلى 40 مليون (39958409 وفقًا للموقع الرسمي للحكومة). تظهر البيانات المحدثة أنه تم إعطاء 35435853 جرعة حتى الآن ، أي ما يعادل 88.7٪ من الإجمالي الموزع ، مع 12،294،543 شخصًا (ما يعادل 22.66٪ من السكان فوق سن 12) ممن أتموا دورة التطعيم.



وفي الوقت نفسه ، حصل اللقاح من شركة Sinovac الصينية على موافقة طارئة من منظمة الصحة العالمية (WHO) ، التي توافق على أنه "آمن وفعال" ومتوافق مع المعايير الدولية حتى في عملية الإنتاج.



تعلن اللجنة المستقلة لخبراء التطعيم التي تقدم الآراء إلى وكالة الأمم المتحدة أن اللقاح - ثاني إنتاج صيني تمت الموافقة عليه بعد Sinopharm ، والذي تم تخليصه من الجمارك في 7 مايو - مفيد لمواجهة الطوارئ ويمكن إعطاؤه على جرعتين متباعدتين. أربعة أسابيع على حدة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر.



إن Sinovac ، الذي أنشأته منظمة الصحة العالمية ، فعال بنسبة 51٪ فقط في الوقاية من العدوى ، ولكنه فعال بنسبة 100٪ في الوقاية من الأعراض الشديدة والاستشفاء ، وفقًا لبيانات التجربة .



من بين المزايا المؤكدة ، تقول وكالة الأمم المتحدة مرة أخرى ، سهولة التخزين ، مما يجعل مستحضر Sinovac مناسبًا للاستخدام في الدول الأقل ثراءً. وهو في الواقع مستخدم بالفعل في 22 دولة ، نتيجة "دبلوماسية اللقاح" التي تبنتها بكين. وتشمل هذه تركيا والبرازيل والمكسيك وتشيلي وتايلاند وتونس. يعطي الضوء الأخضر لمنظمة الصحة العالمية باستخدام Sinovac في برنامج Covax ، المسؤول عن تطعيم سكان البلدان ذات الدخل المنخفض ، وإلا تم استبعاده من أي علاج وقائي. (أنسامد).



