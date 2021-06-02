ايطاليا تحتفل بيوم الجمهورية

(أنسامد) - يونيو 2 - روما - وضع رئيس الجمهورية الايطالي سيرجيو ماتاريلا إكليلاً من الزهور في Altare della Patria بمناسبة يوم الجمهورية الذي يتم الاحتفال به ، للسنة الثانية على التوالي ، دون احتفالات مفتوحة للجمهور وبدون العرض العسكري التقليدي في Via dei Fori Imperiali بسبب إلى جائحة كوفيد.



ومع ذلك ، في انتظار رئيس الدولة ، في ساحة فينيسيا ، خلف الحواجز ، حضر المئات من المواطنين والسياح الحفل القصير.



استقبل ماتاريلا وزير الدفاع لورينزو غيريني ، وكبار المسؤولين في الدولة الذين كانوا في انتظاره في قاعدة النصب التذكاري للجندي المجهول: رئيس الوزراء ماريو دراجي ، ورئيسي مجلس الشيوخ والحجرة إليزابيتا كاسيلاتي وروبرتو فيكو. ، رئيس المحكمة الدستورية جيانكارلو كوراجيو.



ثم استعرض رئيس الجمهورية ، برفقة غيريني ورئيس أركان الدفاع إنزو فيتشياريلي ، انتشار القوات المشتركة ، وبعد النشيد الوطني وضع اكليل من الزهور أمام قبر الجندي المجهول وتزامن مع ذلك عرض جوي للطائرات الحربية الايطالية . (أنسامد).



