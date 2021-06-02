ايطاليا تحتفل بيوم الجمهورية

(أنسامد) - يونيو 2 - روما - وضع رئيس الجمهورية الايطالي
سيرجيو ماتاريلا إكليلاً من الزهور في Altare della Patria بمناسبة
يوم الجمهورية الذي يتم الاحتفال به ، للسنة الثانية على التوالي ،
دون احتفالات مفتوحة للجمهور وبدون العرض العسكري التقليدي في Via
dei Fori Imperiali بسبب إلى جائحة كوفيد.
ومع ذلك ، في انتظار رئيس الدولة ، في ساحة فينيسيا ، خلف الحواجز
، حضر المئات من المواطنين والسياح الحفل القصير.
استقبل ماتاريلا وزير الدفاع لورينزو غيريني ، وكبار المسؤولين في
الدولة الذين كانوا في انتظاره في قاعدة النصب التذكاري للجندي
المجهول: رئيس الوزراء ماريو دراجي ، ورئيسي مجلس الشيوخ والحجرة
إليزابيتا كاسيلاتي وروبرتو فيكو. ، رئيس المحكمة الدستورية
جيانكارلو كوراجيو.
ثم استعرض رئيس الجمهورية ، برفقة غيريني ورئيس أركان الدفاع إنزو
فيتشياريلي ، انتشار القوات المشتركة ، وبعد النشيد الوطني وضع
اكليل من الزهور أمام قبر الجندي المجهول وتزامن مع ذلك عرض جوي
للطائرات الحربية الايطالية . (أنسامد).