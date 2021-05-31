دي مايو:ليبيا تشهد نقطة تحول حاسمة في عملية الاستقرار

(أنسامد) - مايو 31 - روما - أكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو أن ليبيا تشهد نقطة تحول حاسمة في عملية الاستقرار السياسي، وقد حظي المسار نحو السلام والاستقرار الدائم في البلاد بدفعة جديدة.



جاء ذلك في خطابه بمنتدى الأعمال الإيطالي-الليبي بمشاركة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة الذي يزور روما حاليا، اليوم الأثنين ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية ، موضحا أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية هي بالنسبة لبلاده اليوم محاور يمثل البلد بأسره، ومعها يمكن التخطيط للاستثمارات القادمة في كل التراب الليبي.



و أشار دي مايو بأن بلاده لم تتخلَ أبدا عن ليبيا، حيث واصلت السفارة الإيطالية بطرابلس دائمًا العمل حتى في أصعب اللحظات ، قائلا الآن نحن ملتزمون بتعزيز الوجود المؤسسي الإيطالي في ليبيا، من خلال إعادة تفعيل وشيكة للقنصلية العامة في بنغازي وافتتاح قنصلية فخرية في سبها بفزان، بالإضافة أنه خلال الأشهر المقبلة سنعزز تواجدنا في طرابلس مع مكتب ترويجي للشركات الإيطالية وملحق ثقافي في سفارتنا. (أنسامد).



