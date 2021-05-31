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ايطاليا-كوفيد -19: ثلاث مناطق تتحول لمناطق بيضاء
    (أنسامد) - مايو 31 - روما - تحولت ثلاث مناطق ايطالية الي اللون الابيض مؤخرا وهي : فريولي فينيتسيا جوليا وسردينيا وموليز فقد اصبحت مناطق بيضاء منخفضة الخطورة من COVID-19 اعتبارًا من اليوم الاثنين بفضل بيانات العدوى المنشورة .

    هذا يعني أنه يمكن تخفيف العديد من القيود المفروضة على فيروس كورونا في هذه المناطق ، باستثناء الالتزام بارتداء أقنعة الوجه واحترام التباعد الجسدي.

    بقية البلاد هي منطقة صفراء معتدلة الخطورة في نظام البلاد المتدرج لقيود COVID.

    كانت ايطاليا قد سجلت يوم الأحد 44 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد -19 ، وهي أقل حصيلة يومية منذ أكتوبر (أنسامد).

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