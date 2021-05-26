دراجي:حملة التطعيم تتسارع خلال الصيف

(أنسامد) - مايو 26 - روما - قال رئيس الوزراء ماريو دراجي في مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي إن "حملة (التطعيم) يجب أن تستمر في التسارع أيضًا خلال الصيف".



وقال أيضا "كان هناك ارتياح معين لطريقة عمل التطعيمات في كل مكان ، ويجب أن تتسارع الحملة في الصيف أيضا. ..وسوف تستمر الإمدادات من الامصال في الوصول بطريقة كافية".



وحول الإعفاءات من اللقاح ، قال دراجي: "هناك طريقة ثالثة تتوقع منح التراخيص الإجباري في اللحظة الأكثر إلحاحًا ، وهو اقتراح تعمل عليه المفوضية (الأوروبية)". قال دراجي إن الممر الأخضر الأوروبي سيكون جاهزًا في منتصف يونيو.



فيما يتعلق بالمهاجرين ، الذين يصلون الي شواطئ إيطاليا بأعداد متزايدة ، أكد دراجي أن هناك حاجة إلى استجابة الاتحاد الأوروبي القائمة على التضامن.



وبشأن ردود الفعل الروسية على العقوبات ، قال دراجي إن الاتحاد الأوروبي قوي ، وقال إن مستوى التدخل الروسي "ينذر بالخطر".



(أنسامد).



