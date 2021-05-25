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دراجي ماكرون في بروكسل: غداء العمل في الفندق
    (أنسامد) - مايو 25 - روما - يلتقي رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون علي غداء عمل في فندق أميغو ببروكسل .

    قالت مصادر مسئولة ان الغذاء سيتم في نهاية الاجتماع الثنائي غير الرسمي ، واشار الي انه من المتوقع أن يتواجد دراجي وماكرون في مبنى أوروبا لليوم الثاني لمجلس الاتحاد الأوروبي (أنسامد).

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