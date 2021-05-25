ريجيني: رفض طلبات دفاع المتهمين المصريين لغيابهم

(أنسامد) - مايو 25 - روما - رفض قاضي روما بيير لويجي باليسترييري طلب الاستثناء الذي تقدم به 4 محامين عن 4 من ضباط المخابرات المصريين المتهمين بخطف وقتل الطالب الايطالي جوليو ريجيني في مصر في فبراير 2016.



قام عدد كبير من وسائل الاعلام بتغطية جلسة الاستماع التمهيدية التي ستستمر للمطالبة بمحاكمة المتهمين الاربعة ..حيث اعلن المدعي العام الايطالي سيرجيوكولايوكو ان المتهمين يعلمون بالتأكيد بأمر جلسات الاستماع و القضية الجنائية الايطالية خاصة و انهم مثلوا اكثر من مرة امام المحققين المصريين بناء علي طلب القضاء الايطالي .



حضر جلسة اليوم كلاوديو و باولا والد ووالدة جوليو ريجيني كان من المفترض أن تقام تلك الجلسة الشهر الماضي لكنها تأجلت بسبب إصابة محامي أحد المتهمين بفيروس كورونا المستجد.د وإذا ما تم توجيه الاتهام لهم بشكل رسمي، يتوقع أن يتم محاكمة الضباط الأربعة، بينهم لواء ورائد، غيابياً ودون تسليمهم إلى إيطاليا.



كان ريجيني (28 عاماً) قد اختطف على يد مهاجمين في القاهرة عام 2016 قبل ان يتم العثور على جثته التي تم تشويهها على جنبات أحد الطرق بعد ذلك بعدة أيام.وأقام طالب الدكتوراه السابق بجامعة كمبريدج البريطانية في مصر خلال بحثه العلمي حول الحركات العمالية والنقابية في مصر خلال تلك الفترة.وقالت والدته إن جثته تم تشويهها لدرجة أنها لم تتمكن من التعرف عليه سوى من خلال أنفه. (أنسامد).



