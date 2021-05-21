المفوضية الاوروبية ترحب بوقف اطلاق النار في غزة

(أنسامد) - مايو 21 - روما - رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين بوقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ بين اسرائيل و فلسطين.



كتبت المسئولة الاوروبية علي حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، "نرحب" بوقف إطلاق النار" و "أحث كلا الجانبين على تثبيته واستقرار الوضع على المدى الطويل. .."الحل السياسي وحده هو الذي سيجلب السلام والأمن الدائمين للجميع".



انتهى القتال بين إسرائيل وحماس بفي الثانية بعد منتصف ليلة امس بعد اقرار الطرفين باتفاق وقف إطلاق النار بوساطة مصر والأمم المتحدة.



في جنوب إسرائيل ، عادت الحياة إلى طبيعتها تدريجياً وتستعد السلطات العسكرية لرفع إجراءات الطوارئ المفروضة على السكان.



وبحسب الإذاعة العسكرية ، بالإضافة إلى تعليق الأعمال العدائية ، لم تتعهد إسرائيل بأي تعهدات أخرى. وأضاف أن مبعوثين مصريين سيتوجهون خلال الأيام المقبلة إلى إسرائيل وغزة لبحث تعزيز الهدنة.



(أنسامد).



