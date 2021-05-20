هجرة غير شرعية:الاتحاد الاوروبي يبرم اتفاقيات مع ليبيا وتونس

(أنسامد) - مايو 20 - روما - اعلنت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية ، إيلفا يوهانسون إن الاتحاد الأوروبي يعمل على ابرام اتفاق مع تونس يسمح بتقديم مساعدة اقتصادية لها مقابل جهود أكثر صرامة لمنع المهاجرين من القدوم إلى أوروبا.



وقالت يوهانسون ، لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية ،عشية زيارتها الي تونس اليوم إن المحادثات جارية بالفعل مع ليبيا بشأن اتفاق مماثل.



كانت ايطاليا قد دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى المساعدة في إدارة الأعداد المتزايدة من المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها ، ومعظمهم من تونس وليبيا.



واضافت جوهانسون إن بروكسل تعمل على تنظيم "شبكة من المساعدات التطوعية" هذا الصيف حتى يتم الاتفاق على حل أكثر ديمومة من الاتحاد الأوروبي بشأن مشاركة المهاجرين ، لكننا "نعمل أيضًا على منع المغادرين". ويشمل ذلك محاولة التفاوض على صفقة جديدة مع تونس بحلول نهاية العام.



وقالت إن الاتحاد الأوروبي بدأالتفاوض بالفعل مع الحكومة الليبية برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة حول اتفاقية جديدة بشأن الهجرة القادمة من شواطئهم ، مضيفة: "لا أعتقد أننا بحاجة إلى انتظار انتخابات ديسمبر. (أنسامد).



