ايطاليا: تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا

(أنسامد) - مايو 19 - روما - قررت الحكومة الايطالية تحريك حظر التجول في إيطاليا بسبب كوفيد -19 من الساعة 10 مساءً إلى 11 مساءً يوم الأربعاء مع بدء مرسوم جديد من قبل حكومة رئيس الوزراء ماريو دراجي مع المزيد من التخفيف التدريجي للقيود المرتبطة بفيروس كورونا.



ومن المقرر أن يتم تأجيل حظر التجول إلى منتصف الليل اعتبارًا من 7 يونيو ، ثم يتم إلغاؤه تمامًا اعتبارًا من 21 يونيو.



ويحدد المرسوم "خارطة طريق" لتقريب إيطاليا من الحياة الطبيعية.



لن يكون هناك المزيد من حظر التجول اعتبارًا من 1 يونيو في فريولي وموليز وسردينيا بعد أن أصبحت مناطق بيضاء منخفضة الخطورة.



وسيتبعهم أبروتسو وفينيتو وليجوريا في 7 يونيو إذا استمر منحنى العدوى الحالي.



في هذه المناطق منخفضة المخاطر ، يعد التباعد الاجتماعي وأقنعة الوجه هي الإجراءات الوحيدة المرتبطة بفيروس كورونا التي سيتم فرضها.



وفقا للمرسوم يمكن إعادة فتح البارات والمطاعم الإيطالية في الداخل اعتبارًا من 1 يونيو - في الوقت الحالي يمكنهم خدمة الأشخاص فقط على طاولات خارجية - صالات رياضية في 24 مايو ، وحمامات سباحة داخلية في 1 يوليو.



سيتم إعادة فتح مراكز التسوق والأسواق في عطلات نهاية الأسبوع ، بالإضافة إلى خلال الأسبوع ، في 22 مايو.



يمكن استئناف حفلات الزفاف اعتبارًا من 15 يونيو ، مع وجود "ممر أخضر" يشهد على تلقيح أو اختبار سلبي للمشاركين.



سيتم إعادة فتح المنتزهات الترفيهية في 15 يونيو.



ستكون الأحداث الرياضية قادرة على استيعاب 25٪ من الجماهير في العراء اعتبارًا من 1 يونيو.



علاوة على ذلك ، في 1 يوليو ، سيتم إعادة افتتاح المراكز الاجتماعية والترفيهية والثقافية ، إلى جانب الكازينوهات وقاعات البنغو ومحلات القمار ، بينما سيتم إعادة فتح مصاعد التزلج في 22 مايو ، لكن النوادي الليلية ستبقى مغلقة في الداخل والخارج.



سيتم إعادة تقييم خارطة الطريق في يونيو على أساس بيانات العدوى... كما دعا حلفاء يمين الوسط ، فورزا الإيطالية والرابطة ، إلى تسريع تخفيف القيود. (أنسامد).



