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ليبيا: دي مايو ، رئيس الوزراء دبيبة في إيطاليا في 31 مايو
في 26 مايو ، يعود القنصل إلى بنغازي ، والقنصل الفخري في سبها
    (أنسامد) - مايو 19 - روما - أعلن ذلك وزير الخارجية لويجي دي مايو أن رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة يزور إيطاليا في 31 مايوالجاري وان بهذه المناسبة ، سيعقد منتدى أعمال أيضا سيسمح للجهات الفاعلة الاقتصادية الإيطالية الرئيسية بالتواصل مع الليبيين ورئيس الوزراء الليبي وعدد من أعضاء حكومته .

    وأضاف وزير الخارجية في ، إفادة أمام مجلس النواب حول ليبيا ، أنه من المقرر إعادة تنشيط القنصلية العامة في بنغازي ، مع القنصل كارلو باتوري ، في 26 مايو ، كما سيتم إنشاء القنصلية الفخرية في سبها بفزان. (أنسامد).

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