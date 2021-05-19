ليبيا: دي مايو ، رئيس الوزراء دبيبة في إيطاليا في 31 مايو

(أنسامد) - مايو 19 - روما - أعلن ذلك وزير الخارجية لويجي دي
مايو أن رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد دبيبة يزور إيطاليا في
31 مايوالجاري وان بهذه المناسبة ، سيعقد منتدى أعمال أيضا سيسمح
للجهات الفاعلة الاقتصادية الإيطالية الرئيسية بالتواصل مع
الليبيين ورئيس الوزراء الليبي وعدد من أعضاء حكومته .
وأضاف وزير الخارجية في ، إفادة أمام مجلس النواب حول ليبيا ، أنه
من المقرر إعادة تنشيط القنصلية العامة في بنغازي ، مع القنصل
كارلو باتوري ، في 26 مايو ، كما سيتم إنشاء القنصلية الفخرية في
سبها بفزان. (أنسامد).