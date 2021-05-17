اجتماع الحكومة الايطالية لبحث تخفيف القيود المفروضة

(أنسامد) - مايو 17 - روما - يُعقد اجتماع رئيسي لفريق العمل الحكوميالايطالي لـ COVID-19 `` cabina di regia '' اليوم الاثنين ، حيث من المتوقع أن يتخذ الخبراء والمسؤولون قرارًا بشأن المزيد من تخفيف قيود الفيروس التاجي في البلاد بعد التحسينات الأخيرة في بيانات العدوى.



وسجلت إيطاليا يوم الأحد أقل من 6000 حالة إصابة جديدة وكان عدد الوفيات بكوفيد -19 في اليوم أقل من 100 للمرة الأولى منذ أكتوبر تشرين الأول.



الشيء الوحيد الذي قد يتغير هو حظر التجول الذي يبدأ في الساعة 10 مساءً من أجل منع التجمعات في الليل مما يؤدي إلى العدوى.



قد يتم تأجيل بدء حظر التجول إلى الساعة 11 مساءً أو منتصف الليل أو إلغاؤه تمامًا.



وقد تحدد الحكومة أيضًا مواعيد لإعادة فتح الصالات الرياضية وحمامات السباحة الداخلية وعودة حفلات الزفاف. (أنسامد).



