معهد الصحة الأعلي:منحنى عدوى COVID-19 في إيطاليا يتراجع ببطء

(أنسامد) - مايو 15 - روما - قال سيلفيو بروسافيرو ، رئيس معهد الصحة الأعلي الإيطالي (ISS) ، يوم الجمعة ، إن منحنى عدوى COVID-19 الإيطالي ينخفض ببطء عندما قدم نتائج تقرير مراقبة فيروس كورونا الأسبوعي.



وأضاف بروسافيرو: "المنحنى يتراجع تدريجياً في إيطاليا ، إنه تراجع بطيء لكنه استمر لعدة أسابيع ويمكن رؤيته في جميع المناطق".



انخفض عدد تكاثر COVID-19 Rt في إيطاليا إلى 0.86 ، انخفاضًا من 0.89 الأسبوع الماضي ، وفقًا لتقرير مراقبة فيروس كورونا الأسبوعي لوزارة الصحة وم معهد الصحة الأعلي الإيطالي.



انخفض معدل الإصابة إلى 96 حالة COVID لكل 100،00 نسمة ، مقارنة بـ 123 حالة في تقرير الأسبوع الماضي.



لم يتم تصنيف أي منطقة من مناطق إيطاليا على أنها عالية الخطورة لـ COVID ، كما أن نسبة أماكن العناية المركزة التي يشغلها مرضى الفيروس التاجي تتجاوز العتبة الحرجة البالغة 30٪ في ثلاث مناطق فقط. (أنسامد).



