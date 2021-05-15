معهد الصحة الأعلي:منحنى عدوى COVID-19 في إيطاليا يتراجع ببطء
بيان من شيخ الأزهر بشأن فلسطين:كفى الصمت والكيل بمكيالين
"الإمارات للدراجات الهوائية" يتألق في سباق تروفيو كالفيا
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
روما تحصل علي صفر في إختبار جمعية دعاة حماية البيئة الإيطالية " ليجامبيانتي "
Mole Antonelliana باللون الوردي بمناسبة الدورة 104 لجيرو إيطاليا
أعادة وضع يد التمثال الروماني الضخم الشهير للإمبراطور قسطنطين في روما بعد وصول إصبع من متحف اللوفر في باريس
فلاش موب للعاملين بمسرح لاسكالا
تخفيف قيود فيروس كورونا في تورينو
ايطاليا..احتفالات عيد الفصح