Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
معهد الصحة الأعلي:منحنى عدوى COVID-19 في إيطاليا يتراجع ببطء
    (أنسامد) - مايو 15 - روما - قال سيلفيو بروسافيرو ، رئيس معهد الصحة الأعلي الإيطالي (ISS) ، يوم الجمعة ، إن منحنى عدوى COVID-19 الإيطالي ينخفض ببطء عندما قدم نتائج تقرير مراقبة فيروس كورونا الأسبوعي.

    وأضاف بروسافيرو: "المنحنى يتراجع تدريجياً في إيطاليا ، إنه تراجع بطيء لكنه استمر لعدة أسابيع ويمكن رؤيته في جميع المناطق".

    انخفض عدد تكاثر COVID-19 Rt في إيطاليا إلى 0.86 ، انخفاضًا من 0.89 الأسبوع الماضي ، وفقًا لتقرير مراقبة فيروس كورونا الأسبوعي لوزارة الصحة وم معهد الصحة الأعلي الإيطالي.

    انخفض معدل الإصابة إلى 96 حالة COVID لكل 100،00 نسمة ، مقارنة بـ 123 حالة في تقرير الأسبوع الماضي.

    لم يتم تصنيف أي منطقة من مناطق إيطاليا على أنها عالية الخطورة لـ COVID ، كما أن نسبة أماكن العناية المركزة التي يشغلها مرضى الفيروس التاجي تتجاوز العتبة الحرجة البالغة 30٪ في ثلاث مناطق فقط. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    روما تحصل علي صفر في إختبار جمعية دعاة حماية البيئة الإيطالية " ليجامبيانتي "

    ألبوم الصور