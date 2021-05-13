إيطاليا توفر لقاح كورونا فى الصيدليات اعتبارا من يونيو

(أنسامد) - مايو 13 - روما - تبدأ أكثر من 11 ألف صيدلية فى جميع أنحاء إيطاليا فى تطعيم الأشخاص الذين تترلوح أعمارهم بين 18 و60 عاما ضد فيروس كورونا اعتبارا من يونيو المقبل، حسبما أعلن ماركو كوسولو، رئيس غرفة قطاع الصيادلة Federfarma.



وقال كوسولو في مقابلة مع صحيفة "كورييري" الإيطالية: "انضمت حوالي 11400 صيدلية ، نصف عدد الصيدليات المسجلة ، إلى البرنامج وأكمل أكثر من 25 ألفًا بالفعل الدورة التدريبية".



وفقًا لكوسولو، ستوفر المتاجر بعض اللقاحات الأسهل فى إدارتها من وجهة نظر لوجستية، للأشخاص الذين يقومون بالحجز بشكل فردى"، مضيفا "كل من يريد التطعيم يمكنه التوجه مباشرة إلى الصيدلية وطلب موعد".



وأضاف كوسولو: "يمكن إجراء التطعيم داخل المبنى أو خارجه ، في شرفات المراقبة المعدة لهذا الغرض ، مثل تلك التي يتعين على بعض الصيدليات حاليًا اختبارها بحثًا عن فيروس كورونا، وتتمثل فكرة الصيدليات في إعطاء "20 إلى 30 لقاحًا يوميًا لكل موقع".



وأشارت الصحيفة إلى أن إيطاليا بدأت حملة تلقيح وطنية في 27 ديسمبر، حيث تلقى 7.725.554 شخصًا بالفعل دورة التحصين الكاملة ، وهو ما يعادل 13.04٪ من سكان البلاد. (أنسامد).



