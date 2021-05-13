Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
إيطاليا توفر لقاح كورونا فى الصيدليات اعتبارا من يونيو
    (أنسامد) - مايو 13 - روما - تبدأ أكثر من 11 ألف صيدلية فى جميع أنحاء إيطاليا فى تطعيم الأشخاص الذين تترلوح أعمارهم بين 18 و60 عاما ضد فيروس كورونا اعتبارا من يونيو المقبل، حسبما أعلن ماركو كوسولو، رئيس غرفة قطاع الصيادلة Federfarma.

    وقال كوسولو في مقابلة مع صحيفة "كورييري" الإيطالية: "انضمت حوالي 11400 صيدلية ، نصف عدد الصيدليات المسجلة ، إلى البرنامج وأكمل أكثر من 25 ألفًا بالفعل الدورة التدريبية".

    وفقًا لكوسولو، ستوفر المتاجر بعض اللقاحات الأسهل فى إدارتها من وجهة نظر لوجستية، للأشخاص الذين يقومون بالحجز بشكل فردى"، مضيفا "كل من يريد التطعيم يمكنه التوجه مباشرة إلى الصيدلية وطلب موعد".

    وأضاف كوسولو: "يمكن إجراء التطعيم داخل المبنى أو خارجه ، في شرفات المراقبة المعدة لهذا الغرض ، مثل تلك التي يتعين على بعض الصيدليات حاليًا اختبارها بحثًا عن فيروس كورونا، وتتمثل فكرة الصيدليات في إعطاء "20 إلى 30 لقاحًا يوميًا لكل موقع".

    وأشارت الصحيفة إلى أن إيطاليا بدأت حملة تلقيح وطنية في 27 ديسمبر، حيث تلقى 7.725.554 شخصًا بالفعل دورة التحصين الكاملة ، وهو ما يعادل 13.04٪ من سكان البلاد. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    روما تحصل علي صفر في إختبار جمعية دعاة حماية البيئة الإيطالية " ليجامبيانتي "

    ألبوم الصور