ايطاليا..قلق و ضغوط لاعاة الانطلاق

(أنسامد) - مايو 12 - روما - يمارس الايطاليون ضغوطا كبيرة علي الحكومة لاعادة فتح البلاد و انهاء حالة الاغلاق الا ان الوضع سيظل علي ما هو عليه حتي الاثنين القادم كما ستتم مراقبة تطورات الحالة ووفقا لذلك ستتغير الالوان من الاحمر و حتي الاخضر .



و مازالت حالة القلق سائدة و لم يتم الاتفاق بعد بين الاطراف الحاكمة علي تاريخ محدد لرفع حالة الطوارئ في البلاد وعودة الحياة الي طبيعتها و اعادة تشغيل كافة المجالات و العاملين الي اعمالهم و الاهم بدء حظر التجول من 11 مساءا ..



بينما يري فريق اخر و علي راسه رئيس الوزراء ماريو دراجي ضرورة الحذر و عدم الانجراف نحو فتح غير تدريجي قد يؤدي الي انتكاسة .



و لا يتوقع المحللون اي تغيير سوي اتخاذ قرار واحد يوم الاثنين القادم و هو تقليص فترة حظر التجول لتبدأ 11 مساءا . (أنسامد).



