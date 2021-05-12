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ايطاليا..قلق و ضغوط لاعاة الانطلاق
    (أنسامد) - مايو 12 - روما - يمارس الايطاليون ضغوطا كبيرة علي الحكومة لاعادة فتح البلاد و انهاء حالة الاغلاق الا ان الوضع سيظل علي ما هو عليه حتي الاثنين القادم كما ستتم مراقبة تطورات الحالة ووفقا لذلك ستتغير الالوان من الاحمر و حتي الاخضر .

    و مازالت حالة القلق سائدة و لم يتم الاتفاق بعد بين الاطراف الحاكمة علي تاريخ محدد لرفع حالة الطوارئ في البلاد وعودة الحياة الي طبيعتها و اعادة تشغيل كافة المجالات و العاملين الي اعمالهم و الاهم بدء حظر التجول من 11 مساءا ..

    بينما يري فريق اخر و علي راسه رئيس الوزراء ماريو دراجي ضرورة الحذر و عدم الانجراف نحو فتح غير تدريجي قد يؤدي الي انتكاسة .

    و لا يتوقع المحللون اي تغيير سوي اتخاذ قرار واحد يوم الاثنين القادم و هو تقليص فترة حظر التجول لتبدأ 11 مساءا . (أنسامد).

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