ايطاليا..قلق و ضغوط لاعاة الانطلاق

(أنسامد) - مايو 12 - روما - يمارس الايطاليون ضغوطا كبيرة علي
الحكومة لاعادة فتح البلاد و انهاء حالة الاغلاق الا ان الوضع سيظل
علي ما هو عليه حتي الاثنين القادم كما ستتم مراقبة تطورات الحالة
ووفقا لذلك ستتغير الالوان من الاحمر و حتي الاخضر .
و مازالت حالة القلق سائدة و لم يتم الاتفاق بعد بين الاطراف
الحاكمة علي تاريخ محدد لرفع حالة الطوارئ في البلاد وعودة الحياة
الي طبيعتها و اعادة تشغيل كافة المجالات و العاملين الي اعمالهم و
الاهم بدء حظر التجول من 11 مساءا ..
بينما يري فريق اخر و علي راسه رئيس الوزراء ماريو دراجي ضرورة
الحذر و عدم الانجراف نحو فتح غير تدريجي قد يؤدي الي انتكاسة .
و لا يتوقع المحللون اي تغيير سوي اتخاذ قرار واحد يوم الاثنين
القادم و هو تقليص فترة حظر التجول لتبدأ 11 مساءا . (أنسامد).