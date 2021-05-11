ايطاليا: لايزال الحظر قائما..اجتماع غدا لتقييم الموقف

(أنسامد) - مايو 11 - روما - في ايطاليا لا يزال حظر التجول
قائما ، على الرغم من أنه من المرجح أن يتم تأجيله حتى الساعة 11
مساءا .
كما سيتم استئناف قطاع الزفاف في منتصف يونيو بينما ستكون مراكز
التسوق قادرة على استقبال العملاء مرة أخرى في عطلات نهاية الأسبوع
، ربما في وقت مبكر من 22 مايو.
ولا يُستبعد أن تكون هناك مراجعة قواعد تغيير لون المناطق: بناء
علي معدل شغل الأسرة في العناية المركزة.
و قد تم تحديد "حزمة" التدخلات التي ستعدل المرسوم ، وهي حزمة
يمكن فحصها في غرفة التحكم التابعة للحومة الايطالية.
مع منحنى الإصابات والضحايا الذي لا يزال بطيئًا ، والذي لم ينخفض
;;أبدًا منذ 8 أكتوبر الماضي ، والإفراغ التدريجي للعناية المركزة
وحملة التطعيم التي تستمر الآن دون عقبات معينة ، يظل خط السلطة
التنفيذية في المضي قدمًا في برنامج إعادة الفتح. .
ستلتقي غدا الاربعاء وزيرة الشؤون الإقليمية مارياستيلا جيلميني
ووزير الصحة روبرتو سبيرانزا لبحث الوضع الصحي في البلاد و
الاجراءات التي يمكن اتخاذها بناء علي ذلك. (أنسامد).