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ايطاليا: لايزال الحظر قائما..اجتماع غدا لتقييم الموقف
    (أنسامد) - مايو 11 - روما - في ايطاليا لا يزال حظر التجول قائما ، على الرغم من أنه من المرجح أن يتم تأجيله حتى الساعة 11 مساءا .

    كما سيتم استئناف قطاع الزفاف في منتصف يونيو بينما ستكون مراكز التسوق قادرة على استقبال العملاء مرة أخرى في عطلات نهاية الأسبوع ، ربما في وقت مبكر من 22 مايو.

    ولا يُستبعد أن تكون هناك مراجعة قواعد تغيير لون المناطق: بناء علي معدل شغل الأسرة في العناية المركزة.

    و قد تم تحديد "حزمة" التدخلات التي ستعدل المرسوم ، وهي حزمة يمكن فحصها في غرفة التحكم التابعة للحومة الايطالية.

    مع منحنى الإصابات والضحايا الذي لا يزال بطيئًا ، والذي لم ينخفض ;;أبدًا منذ 8 أكتوبر الماضي ، والإفراغ التدريجي للعناية المركزة وحملة التطعيم التي تستمر الآن دون عقبات معينة ، يظل خط السلطة التنفيذية في المضي قدمًا في برنامج إعادة الفتح. .

    ستلتقي غدا الاربعاء وزيرة الشؤون الإقليمية مارياستيلا جيلميني ووزير الصحة روبرتو سبيرانزا لبحث الوضع الصحي في البلاد و الاجراءات التي يمكن اتخاذها بناء علي ذلك. (أنسامد).

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