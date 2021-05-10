وصول 635 مهاجرا إلى لامبيدوزا خلال الليل

(أنسامد) - مايو 10 - روما - استمرت عمليات إنزال المهاجرين في لامبيدوزا خلال الليل. حيث هبطت 4 قوارب على متنها 635 مهاجرا غير شرعي في الجزيرة.



قبل منتصف الليل بقليل ، أنقذ زورق دورية من Capitaneria قارب صيد يحمل 352 شخصًا من جنسيات مختلفة ، على بعد 9 أميال من الساحل.



في غضون ذلك ، قال المتحدث باسم رئيس أركان البحرية الليبية ، أمس ، إن خفر السواحل أنقذ 291 مهاجرا من جنسيات مختلفة "أفريقية وعربية وآسيوية" على زورق يواجه صعوبة قبالة سواحل البلاد. وجاء في المذكرة أن زورق الدورية في فزان توجه فورًا إلى الموقع بعد تلقيه طلب المساعدة. "فور اكتمال عملية الإنقاذ ، تم إنزال المهاجرين في القاعدة البحرية في طرابلس وتم تسليمهم جميعًا إلى منظمة مكافحة الهجرة غير الشرعية. (أنسامد).



