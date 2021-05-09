مؤتمر حول مستقبل أوروبا في ستراسبورج

(أنسامد) - مايو 9 - روما - يُفتتح في وقت لاحق اليوم مؤتمر ستراسبورج حول مستقبل أوروبا بعد أشهر من التحضير .



من المقرر أن يلقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي دعا إلى إجراء مناقشة حول إصلاح الاتحاد الأوروبي، كلمة في افتتاح الحدث..كما أنه من المقرر أن يستمر المؤتمر حتى ربيع عام 2022 وسيشمل حوارات مع المواطنين بمساعدة منصة عبر الإنترنت.



ودعا حوالي 20 من القادة من جميع أنحاء أوروبا، بمن فيهم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الأوروبيين إلى المشاركة.



وقال شتاينماير في مناشدته إن الجائحة سلطت الضوء على "نقاط القوة في التكامل الأوروبي، ولكن أيضا على نقاط ضعفه"، مضيفا" إلى الحاجة إلى التحدث عن كل ذلك".



ويتزامن هذا الحدث مع يوم أوروبا، الذي يوافق التاسع من مايو الجاري .وكان من المقرر بداية أن يبدأ المؤتمر قبل عام واحد من الآن، ولكن تم تأجيله بسبب تفشي فيروس كورونا. (أنسامد).



