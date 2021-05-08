دي مايو : حظر التجول بسبب كورونا يمكن أن يتغير في 16 مايو

(أنسامد) - مايو 8 - روما - قال وزير الخارجية لويجي دي مايو مساء أمس الجمعة ، إن حظر التجول المفروض في العاشرة مساء بسبب فيروس كورونا قد يتغير في 16 مايو.



وتتعرض الحكومة لضغوط متزايدة لإعادتها إلى منتصف الليل أو إلغائها بالكامل و قال دي مايو لقناة La7 TV "أعتقد أن يوم 16 مايو هو موعد يبعث على الأمل لإلغاء حظر التجول ، لكن من الواضح أنه لن يكون مجانيا للجميع ، لقد رأينا ما سيحدث مع ذلك".



وأضاف "نريد جميعا الخروج من هذا الكابوس. القضية هي إلغاء حظر التجول ولكن لا يتعين علينا العودة إليه في غضون أشهر قليلة.



وأضاف "الأمر ليس فقط بالنسبة لإيطاليا. الآن يجب أن نواجه الصيف والسماح للسياح الأجانب الذين تم تطعيمهم بالحضور إلى إيطاليا".



(أنسامد).



