ايطاليا : تحقيقات حول ما حدث لسفينة الصيد قبالة ليبيا

(أنسامد) - مايو 7 - روما - صرحت مصادر في وزارة الخارجية الايطالية أن قائد قارب الصيد الإيطالي الذي تعرض لاطلاق نار قبالة السواحل الليبية أصيب بإصابات طفيفة فقط.



وقالت مصادر الخارجية الايطالية : بالإشارة إلى الحادث الذي تعرضت له سفينة الصيد الإيطالية "أليسيو" قبالة السواحل الليبية، تؤكد مصادر الخارجية أن القائد تعرض فقط لإصابات طفيفة لا تبعث على القلق، مضيفة أن التحقيقات جارية حول ملابسات ما حدث.



وتابعت أن هذا الحادث يؤكد مع ذلك خطورة المنطقة المطلة على الساحل الليبي التي لا يمكن الصيد فيها. تم تصنيف المنطقة بأنها" عالية الخطورة "لجميع القوارب منذ مايو 2019 من قبل اللجنة الوزراية المشتركة لسلامة النقل.



وكان الناطق باسم أركان البحرية الليبية، مسعود إبراهيم، نفى إطلاق النار على قوارب صيد إيطالية قبالة السواحل الليبية. وأكد في تصريحات لوكالة "أنسا" عبر الهاتف : لم يتم إطلاق أعيرة نارية على القوارب، لكن تم إطلاق طلقات تحذيرية في الهواء. (أنسامد).



