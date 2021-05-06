إيطاليا : تمديد جرعات فايزر وموديرنا الثانية إلى 42 يوم

(أنسامد) - مايو 6 - روما - قالت وزارة الصحة الإيطالية يوم أمس الأربعاء إنه "من المستحسن" تمديد الفترة الفاصلة بين الجرعة الأولى والثانية من لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال Pfizer-BioNtech و Moderna "إلى الأسبوع السادس من الجرعة الأولى".



استندت التوصية إلى رأي لجنة COVID الفنية والعلمية التابعة للحكومة الإيطالية والتي قالت إن تمديد الفترة الفاصلة بين جرعتين من لقاحات mRNA سيمكن الأطباء من تطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.



أشارت إلى أنه لا يزال هناك "عدد كبير من الأشخاص غير المطعمين الذين ، بسبب أعمارهم والأمراض المصاحبة لهم ، معرضون بشكل كبير للإصابة بأشكال خطيرة أو مميتة من كوفيد-19 (أنسامد).



