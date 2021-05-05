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ايطاليا تفتح ابوابها للسياحة منتصف مايو بالشهادات الخضراء
    (أنسامد) - مايو 5 - روما - قال رئيس وزراء ايطاليا مارية دراجي ان ايطاليا ستعيد فتح ابوابها امام حركة السياحة بدئا من النصف الثاني من شهر مايو .

    قال دراجي امام اجتماع وزراء سياحة مجموعة العشرين "لقد أجبرنا الوباء على الإغلاق ، لكننا مستعدون للترحيب بالعالم من جديد وفقا لأحدث مرسوم قانوني ، والذي يسمح أيضًا للأشخاص بالسفر إلى المناطق البرتقالية أو الحمراء ، في انتظار دخول الممر الأخضر الأوروبي حيز التنفيذ المقرر إجراؤه في منتصف يونيو.

    و يسمح المرسوم للمناطق الصفراء بالعودة إلى السينما والمسرح والمتحف وحتى تناول العشاء في الخارج لو كان ذلك في الهواء الطلق فقط حتى 1 يونيو.. لذلك تواصل الحكومة استراتيجيتها لإعادة الافتتاح ، مدركة أن السياحة هي أحد المفاتيح. لإعادة تعافي من اثار الوباء حيث خسرت ايطاليا عام 2020 نحو 26 مليارًا بسبب انخفاض حركة السياحة بنسبة 60 ٪ تقريبًا مقارنة بعام 2019.

    و يشترط المرسوم المعمول به حاليًا لـ "الشهادات الخضراء" التي تسمح للإيطاليين بالتنقل بين المناطق ذات الألوان المختلفة: ..شهادة التطعيم بكل الجرعات وفقط مع اللقاحات المصرح بها من قبل EMA ، وشهادة التطعيم شفاء أو مسحة مع نتائج سلبية من 48 ساعة السابقة. (أنسامد).

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