ايطاليا تفتح ابوابها للسياحة منتصف مايو بالشهادات الخضراء

(أنسامد) - مايو 5 - روما - قال رئيس وزراء ايطاليا مارية دراجي
ان ايطاليا ستعيد فتح ابوابها امام حركة السياحة بدئا من النصف
الثاني من شهر مايو .
قال دراجي امام اجتماع وزراء سياحة مجموعة العشرين "لقد أجبرنا
الوباء على الإغلاق ، لكننا مستعدون للترحيب بالعالم من جديد وفقا
لأحدث مرسوم قانوني ، والذي يسمح أيضًا للأشخاص بالسفر إلى المناطق
البرتقالية أو الحمراء ، في انتظار دخول الممر الأخضر الأوروبي حيز
التنفيذ المقرر إجراؤه في منتصف يونيو.
و يسمح المرسوم للمناطق الصفراء بالعودة إلى السينما والمسرح
والمتحف وحتى تناول العشاء في الخارج لو كان ذلك في الهواء الطلق
فقط حتى 1 يونيو.. لذلك تواصل الحكومة استراتيجيتها لإعادة
الافتتاح ، مدركة أن السياحة هي أحد المفاتيح. لإعادة تعافي من
اثار الوباء حيث خسرت ايطاليا عام 2020 نحو 26 مليارًا بسبب انخفاض
حركة السياحة بنسبة 60 ٪ تقريبًا مقارنة بعام 2019.
و يشترط المرسوم المعمول به حاليًا لـ "الشهادات الخضراء" التي
تسمح للإيطاليين بالتنقل بين المناطق ذات الألوان المختلفة:
..شهادة التطعيم بكل الجرعات وفقط مع اللقاحات المصرح بها من قبل
EMA ، وشهادة التطعيم شفاء أو مسحة مع نتائج سلبية من 48 ساعة
السابقة. (أنسامد).