دراجي ينضم لرافضي عودة الدوري الممتاز الاوروبي

(أنسامد) - أبريل 20 - روما - ضم رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراجي صوته إلى جوقة المناهضين لعودة الدوري الممتاز الجديد المثير للجدل بين فرق كرة القدم الأوروبية الكبرى ،.



قال دراجي ان "الحكومة تتابع بعناية الجدل الدائر حول مشروع عودة الدوري الممتاز لكرة القدم وتدعم بعزم مواقف الدوري الإيطالي والأوروبي. سلطات كرة القدم للحفاظ على المسابقات الوطنية وقيم الجدارة والوظيفة الاجتماعية للرياضة ".



يوفنتوس وميلان وإنتر هم من بين 12 ناديًا قالوا إنهم يشكلون الدوري الأوروبي الممتاز المثير للجدل لمنافسة دوري أبطال أوروبا UEFA...يهدف المشروع أن تكون البطولة في منتصف الأسبوع مكونة من 20 فريقًا ، 15 منهم سيكونون أعضاء مؤسسين دائمين لن يضطروا إلى التأهل.



والأندية الأخرى التي قالت إنها ستشارك هي أرسنال وأتلتيكو مدريد وتشيلسي وبرشلونة وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام.



وفي بيان مشترك ، هدد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الإيطالي لكرة القدم ودوري الدوري الإيطالي لكرة القدم وسلطات كرة القدم في إنجلترا وإسبانيا الأندية المنشقة بالاستبعاد من المنافسة المحلية ، واصفا الخطة بأنها "ساخرة". (أنسامد).

