(أنسامد) - أبريل 17 - روما - كشفت الصحف الصارة اليوم أن تذكرة
الطيران التي أفلت بها الجندي المصري - البالغ من العمر 21 عاما
المتهم بمحاولة الاغتصاب في لا سبيتسيا في نهاية شهر مارس من مذكرة
توقيف - قد تم حجزها مباشرة من قبل السفارة المصرية.
وأشارت إلى أن هذا التفصيل ، بحسب المحققين ، يعني أن العملية
برمتها كانت بتوجيه من قادة جيش القاهرة ، مما فتح عمليا قضية
دبلوماسية.
وكان المشتبه به ، محمود محمد مبروك ، قد أقام لبضعة أسابيع في لا
سبيتسيا مع وفد لتسلم في 10 أبريل الفرقاطة بيرنيز ، وهي فرقاطة
إميليو بيانكي السابقة التي بيعت إلى مصر.
العسكري متهم بمضايقة موظف في مقصورة التشمس الاصطناعي (محلي حيث
يمكنك الحصول على دباغة بفضل المصابيح الشمسية) .
ومن المقرر أن تلقى الشرطة العسكرية الإيطالية Carabinieri القبض
على محمد مبروك (أنسامد).