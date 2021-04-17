محاولة الاغتصاب في لا سبيتسيا :تذكرة طيران الجندي المصري

(أنسامد) - أبريل 17 - روما - كشفت الصحف الصارة اليوم أن تذكرة الطيران التي أفلت بها الجندي المصري - البالغ من العمر 21 عاما المتهم بمحاولة الاغتصاب في لا سبيتسيا في نهاية شهر مارس من مذكرة توقيف - قد تم حجزها مباشرة من قبل السفارة المصرية.



وأشارت إلى أن هذا التفصيل ، بحسب المحققين ، يعني أن العملية برمتها كانت بتوجيه من قادة جيش القاهرة ، مما فتح عمليا قضية دبلوماسية.



وكان المشتبه به ، محمود محمد مبروك ، قد أقام لبضعة أسابيع في لا سبيتسيا مع وفد لتسلم في 10 أبريل الفرقاطة بيرنيز ، وهي فرقاطة إميليو بيانكي السابقة التي بيعت إلى مصر.



العسكري متهم بمضايقة موظف في مقصورة التشمس الاصطناعي (محلي حيث يمكنك الحصول على دباغة بفضل المصابيح الشمسية) .



ومن المقرر أن تلقى الشرطة العسكرية الإيطالية Carabinieri القبض على محمد مبروك (أنسامد).



