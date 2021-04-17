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محاولة الاغتصاب في لا سبيتسيا :تذكرة طيران الجندي المصري
تم حجزها من قبل السفارة المصرية
    (أنسامد) - أبريل 17 - روما - كشفت الصحف الصارة اليوم أن تذكرة الطيران التي أفلت بها الجندي المصري - البالغ من العمر 21 عاما المتهم بمحاولة الاغتصاب في لا سبيتسيا في نهاية شهر مارس من مذكرة توقيف - قد تم حجزها مباشرة من قبل السفارة المصرية.

    وأشارت إلى أن هذا التفصيل ، بحسب المحققين ، يعني أن العملية برمتها كانت بتوجيه من قادة جيش القاهرة ، مما فتح عمليا قضية دبلوماسية.

    وكان المشتبه به ، محمود محمد مبروك ، قد أقام لبضعة أسابيع في لا سبيتسيا مع وفد لتسلم في 10 أبريل الفرقاطة بيرنيز ، وهي فرقاطة إميليو بيانكي السابقة التي بيعت إلى مصر.

    العسكري متهم بمضايقة موظف في مقصورة التشمس الاصطناعي (محلي حيث يمكنك الحصول على دباغة بفضل المصابيح الشمسية) .

    ومن المقرر أن تلقى الشرطة العسكرية الإيطالية Carabinieri القبض على محمد مبروك (أنسامد).

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