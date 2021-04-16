فيليبو غراندى: استئناف إجلاء المهاجرين من ليبيا

(أنسامد) - أبريل 16 - روما - قال فيليبو غراندى المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنه تلقى تأكيدات إيجابية من الحكومة الإيطالية بأن جميع أنواع عمليات إجلاء المهاجرين واللاجئين الأكثر ضعفًا من ليبيا ستستأنف، سواء إلى إيطاليا أو عبر دول أفريقية أخرى.



وأضاف غراندى في مؤتمر صحفي افتراضي بمناسبة زيارته لإيطاليا : تم تقليل هذا النوع من عمليات الإجلاء بشكل كبير خلال المرحلة الحادة للوباء لأسباب موضوعية. من المهم أن يتم استئنافها، ولدي تأكيدات بذلك.



وتابع : وفي هذا السياق، تلقيت أيضًا تأكيدات بأن الممرات الإنسانية ستستأنف ليس فقط من ليبيا ، ولكن أيضًا من دول أخرى.



(أنسامد).



