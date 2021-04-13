ليبيا: دي مايو وبلينكن يبحثان الملف الليبي في واشنطن

(أنسامد) - أبريل 13 - روما - كان الوعد بالتزام أمريكي أكبر تجاه ليبيا، أحد النتائج الهامة للاجتماع الذي عقد بين وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أمس الأثنين مع نظيره الأمريكي، أنطوني بلينكن، في واشنطن.



ويجري دي مايو زيارة إلى واشنطن ومن المقرر أن يتم استقباله من ضمن وزراء في إدارة بايدن.



وأعطت الولايات المتحدة وعدا "بمزيد من الانخراط الأمريكي" لتسريع عملية وحدة واستقرار ليبيا، بحسب دي مايو، موضحا أن هناك تصور لتعاون أقوى بين إيطاليا والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن البلدين ينتابهما "قلق مشترك بشأن وجود القوات الأجنبية" سواء الروسية والتركية. (أنسامد).



