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فرنسا: إطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا لعمر 55 عاما
    (أنسامد) - أبريل 11 - روما - أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أن حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ستبدأ، غدا الإثنين، لجميع الفرنسيين الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أكثر.

    وأضاف فيران في تصريحات لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الأحد أن حملة التطعيم ستبدأ من خلال لقاحين هما (استرازينيكا) اعتبارا من غد الإثنين لجميع الفرنسيين الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما ولقاح (جونسون أند جونسون) الذي ستتسلمه فرنسا اعتبارًا من الاثنين.

    وأوضح أن الدفعة الأولى ستتكون من 200 ألف جرعة وستصل قبل الموعد المقرر بأسبوع. (أنسامد).

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