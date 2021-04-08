سبيرنزا -استرازينكا:الأولوية لكبار السن ، الخطة لا تتغير"

(أنسامد) - أبريل 8 - روما - قرررت ايطاليا استخدام عقار استرازينيكا فقط لتطعيم من تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ، على الرغم من عدم وجود عناصر تثبط إعطاء الجرعة الثانية لأولئك الذين تناولوا الجرعة الأولى بالفعل.



قال رئيس المجلس الصحي الأعلى فرانكو لوكاتيللي ، في نهاية يوم محموم آخر على استخدام لقاح أكسفورد.



مع الاعتراف بالحالات الاستثنائية للتخثر باعتبارها "تأثيرات غير مرغوب فيها نادرة جدًا" لم يقرر مجلس المناعة الانجلو سويدي تقديم المشورة ضد الإعطاء حسب الجنس أو الفئة العمرية ، تاركًا القرار للدول ، بناءً على احتياجاتها.



كان قد اجتمع وزراء الصحة الـ 27 في مؤتمر فيديو استثنائي ، لكنهم لم يتمكنوا من تبني خط مشترك. وهكذا يظل الاتحاد الأوروبي منقسمًا بين أولئك الذين فرضوا بالفعل قيودًا (مثل الدول الاسكندنافية وألمانيا وفرنسا وهولندا ، التي انضمت إليها بلجيكا أيضًا) وأولئك الذين لا ينوون القيام بذلك.



قال وزير الصحة الايطالي روبرتو سبيرانزا حول التوجيهات الجديدة لشركة خلال مؤتمر بالفيديو بين الحكومة والسلطات المحلية: "نبدأ على الفور في كتابة التعميم وان الفوائد تفوق بكثير المخاطر سامحا باعطائه لمن هم وأضاف أن البند "سيتضمن توصية لإدارة فوق سن الستين ودعا الأوروبيين إلى تطعيم أنفسهم بجميع التحصينات المتاحة.



ومع ذلك ، اعترف رئيس لجنة تقييم المخاطر في الوكالة الأوروبية ، سابين ستراوس ، بأن الحالات التي تم تحليلها أظهرت "صلة قوية" بين لقاح استرازينيكا والأثار الجانبية "النادرة جدًا" (أنسامد).



