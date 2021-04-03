إيطاليا تبدأ في تسجيل تحسن طفيف بمعدل العدوى بكورونا

(أنسامد) - أبريل 3 - روما - قال مسؤولو صحة في إيطاليا، اليوم الجمعة، إن أوضاع جائحة فيروس كورونا بالبلاد تتحسن بشكل طفيف بعد أسبوعين من القيود الأكثر صرامة، لكنهم نبهوا إلى أن الإصابات لا تتراجع سوى بوتيرة تدريجية.



وتراجع معدل العدوى في 7 أيام على مستوى البلاد، إلى حوالي 232 حالة لكل 100 ألف شخص في الفترة من 22 إلى 28 مارس. وكان المعدل في الفترة السابقة 240 إصابة.



وأشار الخبراء الذين تحدثوا بوزارة الصحة يوم الجمعة لتقديم تحديث أسبوعي عن وضع الجائحة بالبلاد، إنهم لا يزالون قلقين جراء العدد المرتفع المستمر لمرضى كوفيد-19 في المستشفيات.



لكن اعتبارا من الثلاثاء المقبل، من المتوقع أن يتم تخفيف درجة مناطق إضافية، من بينها فينيتو، من قائمة "المنطقة الحمراء" الأكثر خطورة إلى "المنطقة البرتقالية"، بحسب النظام المتدرج الإيطالي، وفقا لمصادر بالوزارة. وكلما كان المستوى أكثر خطورة، كانت القيود أكثر صرامة.



وستطبق قواعد المنطقة الحمراء على مستوى البلاد خلال عطلة عيد الفصح التي تبدأ من غد السبت حتى الاثنين المقبل.



وبشأن عملية التطعيم، تحاول إيطاليا الاقتراب أكثر نحو تحقيق هدفها بإعطاء 500 ألف جرعة لقاح في اليوم. وفي آخر إحصاء، تم إعطاء 280 ألف جرعة، وفقا لتصريحات وزير الصحة روبيرتو سبرانزا لوسائل الإعلام.



ومنذ بداية الجائحة، سجلت السلطات نحو 110 ألاف وفاة بفيروس كورونا، وإصابة ما يزيد على 607ر3 ملايين شخص. (أنسامد).



