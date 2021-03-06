إيطاليا : إرتفاع متوسط إنتشار COVID-19 Rt إلى 1.06

(أنسامد) - مارس 6 - روما - إرتفع متوسط عدد إنتشار وتكاثر
COVID-19 Rt في إيطاليا إلى 1.06 وزاد مستوى الخطر العام للأسبوع
الخامس على التوالي ، وفقا لتقرير مراقبة فيروس كورونا الأسبوعي
الصادر عن وزارة الصحة ومعهد الصحة العالي (ISS).
و عاد متوسط عدد إنتشار وتكاثر COVID-19 Rt إلى ما فوق العتبة
الحرجة 1 واحد بعد سبعة أسابيع.
كان Rt 0.99 في تقرير المراقبة الأسبوع الماضي.
تصاعدت عدوى COVID-19 بشكل حاد في إيطاليا بعد وصول أنواع جديدة
أكثر عدوى من الفيروس ، بما في ذلك الفيروس البريطاني ، الذي أصبح
الشكل السائد. (أنسامد).