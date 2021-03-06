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إيطاليا : إرتفاع متوسط إنتشار COVID-19 Rt إلى 1.06
مع زيادة العدوى
    (أنسامد) - مارس 6 - روما - إرتفع متوسط عدد إنتشار وتكاثر COVID-19 Rt في إيطاليا إلى 1.06 وزاد مستوى الخطر العام للأسبوع الخامس على التوالي ، وفقا لتقرير مراقبة فيروس كورونا الأسبوعي الصادر عن وزارة الصحة ومعهد الصحة العالي (ISS).

    و عاد متوسط عدد إنتشار وتكاثر COVID-19 Rt إلى ما فوق العتبة الحرجة 1 واحد بعد سبعة أسابيع.

    كان Rt 0.99 في تقرير المراقبة الأسبوع الماضي.

    تصاعدت عدوى COVID-19 بشكل حاد في إيطاليا بعد وصول أنواع جديدة أكثر عدوى من الفيروس ، بما في ذلك الفيروس البريطاني ، الذي أصبح الشكل السائد. (أنسامد).

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