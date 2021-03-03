حكومة دراجي تضع اللمسات الاخيرة علي قيود كوفيد 19

(أنسامد) - مارس 3 - روما - وضعت حكومة رئيس الوزراءالايطالي ماريو دراجي اللمسات الأخيرة على مرسوم بنظام جديد لقيود COVID-19 من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ من نهاية الأسبوع المقبل حتى 6 أبريل ، في اليوم التالي لعيد الفصح.



يحدد النظام الحالي للقيود المتدرجة القائمة على مستوى مخاطر عدوى COVID في المنطقة ، بدءًا من الأبيض منخفض المخاطر إلى الأصفر متوسط ;;الخطورة والبرتقالي متوسط ;;الخطورة والأحمر عالي الخطورة ، من المقرر أن يظل قائمًا.



في المناطق الحمراء ، يتم إغلاق جميع المطاعم والبارات ، باستثناء الوجبات السريعة والتوصيل للمنازل ، كما يتم إغلاق جميع المتاجر غير الضرورية أيضًا.



في المناطق البرتقالية ، يمكن للمحلات التجارية ممارسة الأعمال التجارية ولكن يجب أن تظل المطاعم والبارات مغلقة.



في المناطق الصفراء ، المحلات التجارية مفتوحة وكذلك الحانات والمطاعم حتى الساعة 6 مساءً.



في المناطق البيضاء يمكن إسقاط العديد من هذه القيود ، على سبيل المثال ، يمكن للمطاعم تقديم الطعام في المساء.



سردينيا هي المنطقة البيضاء الوحيدة في إيطاليا في الوقت الحالي.



انقسم الوزراء حول الإجراءات الخاصة بالتبني في مناطق محددة داخل المناطق البرتقالية حيث يوجد عدد كبير بشكل خاص من الحالات - 250 لكل 100،000 نسمة أو أكثر.



بينما اتفق الوزراء على ضرورة إغلاق جميع المدارس في هذه المناطق ، كان هناك خلاف حول ما إذا كان سيتم إغلاق المحلات غير الضرورية أيضًا.



وأحد التغييرات المحتملة هو أنه من المتوقع أن يجبر المرسوم الجديد مصففي الشعر والحلاقين على الإغلاق في المناطق الحمراء ، وفقًا لمسودة القرار .



ومن المتوقع أن تسمح الحزمة بإعادة فتح دور السينما والمسارح اعتبارًا من 27 مارس في المناطق الصفراء والسماح للناس بزيارة المتاحف في عطلة نهاية الأسبوع. في الوقت الحالي ، يُسمح للمتاحف بفتح أبوابها فقط من الاثنين إلى الجمعة في المناطق الصفراء.



من المتوقع أن يستمر حظر حمامات السباحة ومرافق التزلج والصالات الرياضية على مستوى البلاد. (أنسامد).



