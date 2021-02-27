وزير الثقافة الإيطالي :إعادة فتح دور السينما والمسارح

(أنسامد) - فبراير 27 - روما - ستعيد إيطاليا فتح دور السينما والمسارح في 27 من مارس (آذار) المقبل في المناطق التي يقل فيها خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك حسبما أعلن الجمعة وزير الثقافة الإيطالي، داريو فرانشيسكيني، وذلك بعد الحصول على موافقة الفنيين الذي يقدمون المشورة للحكومة.



وأوضح الوزير أن هذه الأماكن الثقافية ستفتح أبوابها من جديد، في اليوم العالمي للمسرح، وبدءاً من ذلك التاريخ سيتم السماح أيضاً بإعادة فتح المتحف في عطلة نهاية الأسبوع و بحجز مسبق.



وأرسل فرانشيسكيني يوم الأربعاء الماضي للمستشارين الفنيين سلسلة من البروتوكولات من أجل الحصول على موافقة بإعادة فتح دور السينما والمسارح وصالات الحفلات في أقرب وقت ممكن.



وسيعاد فتح هذه الأماكن في المناطق التي تعد "مناطق صفراء"، وهي التي يقل فيها خطر الإصابة بالوباء، على سبيل المثال العاصمة روما.



وسيتوجب على دور السينما والمسارح تقليص عدد زوارها بشكل ملحوظ وذلك إضافة إلى ارتداء الكمامات الطبية بشكل إجباري (أنسامد).



