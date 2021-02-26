وصول 4536 مهاجرا لايطاليا هذا العام

(أنسامد) - فبراير 26 - روما - وصل 4536 مهاجرا إلى إيطاليا في يناير وفبراير من العام الجاري، أي حوالي ضعف العدد مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، الذي شهد وصول 2359 مهاجرا للسواحل الايطالية (في عام 2019 كان عددهم 262 فقط)، وذلك وفقا للبيانات المحدثة الصادرة عن وزارة الداخلية.



من المتوقع ارتفاع أعداد المهاجرين الذين يصلون للسواحل الايطالية مع حلول فصل الربيع. في شهر فبراير فقط الذي يوشك على الانتهاء ، كان هناك عدد كبير من حالات وصول مهاجرين على السواحل الايطالية مع وصول 3497 مهاجرا.



كان التونسيون في صدارة المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا عن طريق البحر في عام 2021 (560)، يليهم الإيفواريون (470) والبنغال (364).



يوجد 398 قاصرًا غير مصحوبين بذويهم. (أنسامد).



