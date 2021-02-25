سفير إيطاليا في الكونغو قتل في تبادل لإطلاق النار برصاصتين

(أنسامد) - فبراير 25 - روما - قتل السفير الإيطالي الراحل لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية لوكا أتاناسيو ومرافقه من الشرطة فيتو إياكوفاتشي في محاولة اختطاف انتهت بشكل مأساوي في معركة بالأسلحة النارية ولم يتم إعدامهما من قبل خاطفيهم، وفقا لتقرير تشريح الجثة الذي صدر يوم أمس الأربعاء.



تعرض الاثنان ، مع سائقهما الكونغولي من برنامج الغذاء العالمي ، مصطفى ميلامبو ، للهجوم في طريقهما لتفقد برنامج التغذية المدرسية لبرنامج الأغذية العالمي في شمال كيفو.



وألقت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية باللائمة في الهجوم على متمردي الهوتو الروانديين الذين قالوا إن قوات الكونغو ورواندا هي المسؤولة.



وسبق أن أفادت الأنباء أن خاطفوهم اقتادوا أتاناسيو وياكوفاتشي إلى الغابة وقاموا بإعدامهما. (أنسامد).



