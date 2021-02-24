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مايو يقدم تقرير للشيوخ حول مقتل سفير ايطاليا في الكونغو
    (أنسامد) - فبراير 24 - روما - يقدم وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو صباح اليو تقريرا لمجلس الشوخ حو مقتل السفير الايطالي في الكونغو لوكا أتاناسيو .هذا و قد وصلت مساء الامس في مطار شيامبينو العسكري في روما.الطائرة الحكومية التي كانت تحمل نعش السفير لوكا أتاناسيو والضابط فيتوريو إياكوفاتشي ، اللذين قتلا في الكونغو.

    كان في استقبال الطائرة رئيس الوزراء ماريو دراجي ووزير الخارجية لويجي دي مايو ووزير الدفاع لورينزو جويريني. تصل اليوم الي ايطاليا أرملة لوكا أتاناسيو وبناتها الثلاث .

    كان أتاناسيو متزوجًا منذ عدة سنوات من زكية صديقي ، ومن هذا الزواج ولدت بنتًا تبلغ من العمر 4 سنوات تقريبًا وتوأمان يزيد عمرها عن عامين ونص . (أنسامد).

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