مايو يقدم تقرير للشيوخ حول مقتل سفير ايطاليا في الكونغو

(أنسامد) - فبراير 24 - روما - يقدم وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو صباح اليو تقريرا لمجلس الشوخ حو مقتل السفير الايطالي في الكونغو لوكا أتاناسيو .هذا و قد وصلت مساء الامس في مطار شيامبينو العسكري في روما.الطائرة الحكومية التي كانت تحمل نعش السفير لوكا أتاناسيو والضابط فيتوريو إياكوفاتشي ، اللذين قتلا في الكونغو.



كان في استقبال الطائرة رئيس الوزراء ماريو دراجي ووزير الخارجية لويجي دي مايو ووزير الدفاع لورينزو جويريني. تصل اليوم الي ايطاليا أرملة لوكا أتاناسيو وبناتها الثلاث .



كان أتاناسيو متزوجًا منذ عدة سنوات من زكية صديقي ، ومن هذا الزواج ولدت بنتًا تبلغ من العمر 4 سنوات تقريبًا وتوأمان يزيد عمرها عن عامين ونص . (أنسامد).



