مايو يقدم تقرير للشيوخ حول مقتل سفير ايطاليا في الكونغو

(أنسامد) - فبراير 24 - روما - يقدم وزير الخارجية الايطالي
لويجي دي مايو صباح اليو تقريرا لمجلس الشوخ حو مقتل السفير
الايطالي في الكونغو لوكا أتاناسيو .هذا و قد وصلت مساء الامس
في مطار شيامبينو العسكري في روما.الطائرة الحكومية التي كانت
تحمل نعش السفير لوكا أتاناسيو والضابط فيتوريو إياكوفاتشي ،
اللذين قتلا في الكونغو.
كان في استقبال الطائرة رئيس الوزراء ماريو دراجي ووزير الخارجية
لويجي دي مايو ووزير الدفاع لورينزو جويريني. تصل اليوم الي
ايطاليا أرملة لوكا أتاناسيو وبناتها الثلاث .
كان أتاناسيو متزوجًا منذ عدة سنوات من زكية صديقي ، ومن هذا
الزواج ولدت بنتًا تبلغ من العمر 4 سنوات تقريبًا وتوأمان يزيد
عمرها عن عامين ونص . (أنسامد).