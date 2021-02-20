إيطاليا/كوفيد:من المرجح أن تصبح مناطق بولزانو وأومبريا حمراء

(أنسامد) - فبراير 20 - روما - قالت مصادر يوم الجمعة إن أومبريا ومقاطعة بولزانو المتمتعة بالحكم الذاتي من المرجح أن يتم تصنيفهما كمناطق حمراء عالية الخطورة لـ COVID-19 اعتبارًا من يوم الأحد في النظام الإيطالي المتدرج لقيود فيروس كورونا.



واضافت المصادر إن ثلاث مناطق أخرى ، هي موليز وكامبانيا وإميليا رومانيا ، ستنتقل من المناطق الصفراء متوسطة الخطورة إلى المناطق البرتقالية متوسطة الخطورة.وتعزى التغييرات إلى تدهور في بيانات العدوى ، وسط مخاوف من انتشار متغيرات جديدة.



أجزاء من أومبريا ومقاطعة بولزانو المستقلة هي بالفعل مناطق حمراء ، مما يعني أنها في نوع من الإغلاق ، بسبب القرارات المتخذة على المستوى المحلي.



سيعدل وزير الصحة روبرتو سبيرانزا تصنيفات الألوان على أساس البيانات الواردة من تقرير مراقبة فيروس كورونا الأسبوعي لوزارة الصحة ومعهد الصحة العالي (ISS) ومدخلات من الخبراء.



في المناطق الحمراء ، يتم إغلاق جميع المطاعم والبارات ، باستثناء الوجبات السريعة والتوصيل للمنازل ، وجميع المتاجر غير الضرورية مغلقة أيضا.



في المناطق البرتقالية ، يمكن للمحلات التجارية ممارسة الأعمال التجارية ولكن يجب أن تظل المطاعم والبارات مغلقة.



في المناطق الصفراء ، المحلات التجارية مفتوحة وكذلك الحانات والمطاعم حتى الساعة 6 مساء.



لا يزال حظر التجول على مستوى البلاد ساري المفعول من الساعة 10 مساء حتى الساعة 5 صباحا وتم تمديد حظر السفر بين المناطق حتى 25 فبراير (أنسامد).



