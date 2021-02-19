حركة خمس نجوم: طرد النواب الذين لم يصوتوا على الثقة للحكومة

(أنسامد) - فبراير 19 - روما - أعلن رئيس حركة خمس نجوم الايطالية، فيتو كريمي اليوم / الجمعة / طرد نواب الحركة الذين لم يصوتوا أمس على منح الثقة في حكومة رئيس الوزراء الايطالي ماريو دراغي.



وكتب فيتو كريمي في منشور في صفحته بموقع " فيس بوك" للتواصل الاجتماعي "أولئك الذين اختاروا التصويت بشكل مختلف اختاروا إخراج أنفسهم من هذه المجموعة. الآن يجب ترتيب وتوحيد الصفوف كي يظل عمل فريق الحركة فعالاً".



وأضاف : كما حدث بالفعل في مجلس الشيوخ، سيتم أيضًا طرد المتحدثين باسم حركة خمس نجوم الذين عبروا عن أنفسهم بشكل مختلف عن المجموعة البرلمانية في التصويت على الثقة في مجلس النواب. (أنسامد).



