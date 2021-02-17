السلطات الإيطالية تعتقل 3 مهربين على الحدود الشمالية الشرقية

(أنسامد) - فبراير 17 - روما - اعتقلت الشرطة الإيطالية ثلاثة أشخاص لتقديم المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية بعد حوالي 100 شخص غير موثقين .



تم العثور على المهاجرين في شمال شرق البلاد فريولي فينيتسيا منطقة جوليا.وكان من بين الذين تم العثور عليهم 11 امرأة من جنسيات مختلفة.



كان المهربون قد خططوا لرحلة أخرى لجلب العديد من اللجوء الباحثين في الأراضي الإيطالية. كانت الشرطة في انتظارهم عندما حاولوا العبور وتم العثور على حوالي 100 مهاجر في أوديني و التعرف على معظمهم في منطقة شمال إيطاليا شمال شرق مدينة أوديني .



المهاجرين ينتمون لجنسيات مختلفة . (أنسامد).



