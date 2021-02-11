دراجي يلتقي بجمعيات الأعمال والنقابات العمالية

(أنسامد) - فبراير 11 - روما - بعد جولتين من محادثات تشكيل الحكومة مع الأحزاب السياسية الإيطالية ، إتقي رئيس الوزراء المعين ماريو دراجي بأكبر نقابات العمال وجمعيات الأعمال في البلاد يوم أمس الأربعاء.



ومن بين هؤلاء قادة الاتحاد المصرفي ABI ورابطة أرباب العمل الصناعية Confindustria ورؤساء اتحادات النقابات العمالية الثلاث الكبرى في إيطاليا ، CGIL و CISL و UIL.



من بين القضايا التي نوقشت ما إذا كان سيتم تمديد الحظر المرتبط بـ COVID-19 على فصل العمال ، والذي ينتهي في 31 مارس ، وصندوق الإجازة CIG COVID ، ومساعدة الشركات التي تضررت من قيود COVID-19 واستخدام الأموال من التعافي من الاتحاد الأوروبي الأموال.



أعطى الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق دراجي تفويضا لمحاولة تشكيل حكومة مدعومة على نطاق واسع الأسبوع الماضي بعد انهيار الرئيس التنفيذي لرئيس الوزراء المنتهية ولايته جوزيبي كونتي. (أنسامد).



