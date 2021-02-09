الموت يغيب رئيس مجلس الشيوخ الايطالي السابق ماريني

(أنسامد) - فبراير 9 - روما - توفي فرانكو ماريني ، السكرتير السابق لـحزب PPI ، والرئيس السابق لمجلس الشيوخ الليلة الماضية في فيلا مافالدا حيث تم نقله إلى المستشفى لبضعة أيام.



ولد ماريني في سان بيو ديل كامير ، في مقاطعة لاكويلا (أبروتسو)و تخرج من كلية الحقوق و اصبح نقابيًا ، وانضم إلى الحزب الديمقراطي المسيحي في عام 1950 وانتُخب زعيماً لاتحاد نقابات العمال الإيطالي (CISL) في عام 1985. وترك اتحاد CISL في عام 1991 ليصبح وزيراً من حزب العمال في حكومة جوليو أندريوتي.



في 17 أبريل 2013 ، قام الحزب الديمقراطي (يسار الوسط) وشعب الحرية (يمين الوسط) و Civic Choice (الوسط) بتعيين فرانكو ماريني كمرشح للانتخابات الرئاسية. فشل في الفوز بأغلبية الثلثين اللازمة في الجولة الأولى من التصويت. (أنسامد).

