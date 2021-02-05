ليبيا : الاعلان عن قوائم المرشحين لمناصب السلطة التنفيذية

(أنسامد) - فبراير 5 - روما - أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم / الجمعة / أنها تسلمت قوائم المرشحين لمناصب السلطة التنفيذية الجديدة، التي من المقرر أن تقود البلاد خلال مرحلة انتقالية حتى إجراء انتخابات نهاية العام الجاري.



وقالت البعثة في بيان لها إنها تسلمت أربع قوائم لمرشحي المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء ورئيس للحكومة، والتي تم تقديمها بحلول الموعد النهائي المحدد وحصلت على التزكيات المطلوبة وفقا للالية المعتمدة خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في 19 يناير الماضي.



وأضافت أن أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي سوف يجتمعون اليوم الجمعة الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت جنيف للتصويت على القوائم. .



ويبلغ الحد الأدنى اللازم للاختيار 60 % من الأصوات الصحيحة.



وفي حالة عدم وصول أية قائمة إلى هذا الحد، سيتم إجراء جولة ثانية للتصويت على القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الأولى. ويبلغ الحد الأدنى للجولة الثانية 50 بالمئة + 1 من الأصوات الصحيحة. (أنسامد).



