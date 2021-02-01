ايطاليا..عودة 8 ملايين طالب الي الدراسة

(ANSA) - روما, 01 FEB - عاد جميع الطلاب الإيطاليين البالغ عددهم 8 ملايين تقريبًا إلى قاعات الدراسةاليوم ، بما في ذلك 2.5 مليون طالب في المدارس الثانوية ، حتى لو كانت نسب الحضور تتراوح من 50 إلى 75٪ ، كما هو متوقع .



مازال طلاب المدارس الثانوية في صقلية ، يدرسون في منازلهم بعد ان تحولت المدينة الي اللون البرتقالي ، حيث سيعود طلاب الصف الثاني والثالث اليوم إلى قاعات الدرس.



أحدث ترتيب زمني لإعادة أطفال المدارس الثانوية إلى معاهدهم ، اليوم ، مناطق سردينيا ، كالابريا ، بوليا ، باسيليكاتا ، فينيتو ، كامبانيا ، فريولي فينيتسيا جوليا لما مجموعه 976668 طالبًا تمت إضافتهم إلى 144974 طالبًا ;;في صقلية. (ANSA).



