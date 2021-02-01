ايطاليا..عودة 8 ملايين طالب الي الدراسة

(ANSA) - روما, 01 FEB - عاد جميع الطلاب الإيطاليين البالغ
عددهم 8 ملايين تقريبًا إلى قاعات الدراسةاليوم ، بما في ذلك 2.5
مليون طالب في المدارس الثانوية ، حتى لو كانت نسب الحضور تتراوح
من 50 إلى 75٪ ، كما هو متوقع .
مازال طلاب المدارس الثانوية في صقلية ، يدرسون في منازلهم بعد ان
تحولت المدينة الي اللون البرتقالي ، حيث سيعود طلاب الصف الثاني
والثالث اليوم إلى قاعات الدرس.
أحدث ترتيب زمني لإعادة أطفال المدارس الثانوية إلى معاهدهم ،
اليوم ، مناطق سردينيا ، كالابريا ، بوليا ، باسيليكاتا ، فينيتو ،
كامبانيا ، فريولي فينيتسيا جوليا لما مجموعه 976668 طالبًا تمت
إضافتهم إلى 144974 طالبًا ;;في صقلية. (ANSA).