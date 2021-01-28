تواصل المشاورات لتشكيل حكومة ايطالية جديدة

(أنسامد) - يناير 28 - روما - تستمر لليوم الثاني المشاورات
السياسية الايطالية للخروج من الازمة السياسية الحالية و تشكيل
حكومة جديدة بعد ان تقدم رئيس الوزراء جوزيبي كونتي باستقالته
لرئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا
ومازالت الاتصتلات مقطوعة بين كونتي و ماتيو رينزي رئيس فيفا
ايطاليا و اكثر الوجوه التي يمكنها انقاذ الساحة السياسية
الايطالية.
مازالت الخلافات قائمة خاصة علي اسم رئيس الحكومة خاصة و ان رينزي
وحزبه مستمرون في استخدام كلمات قاسية للغاية ، فهم يقدمون مضمونًا
لأولئك الذين يزعمون أن استبدال رئيس الوزراء المنتهية ولايته هو
"هدف رينزي الحقيقي. (أنسامد).