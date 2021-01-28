تواصل المشاورات لتشكيل حكومة ايطالية جديدة

(أنسامد) - يناير 28 - روما - تستمر لليوم الثاني المشاورات السياسية الايطالية للخروج من الازمة السياسية الحالية و تشكيل حكومة جديدة بعد ان تقدم رئيس الوزراء جوزيبي كونتي باستقالته لرئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا ومازالت الاتصتلات مقطوعة بين كونتي و ماتيو رينزي رئيس فيفا ايطاليا و اكثر الوجوه التي يمكنها انقاذ الساحة السياسية الايطالية.



مازالت الخلافات قائمة خاصة علي اسم رئيس الحكومة خاصة و ان رينزي وحزبه مستمرون في استخدام كلمات قاسية للغاية ، فهم يقدمون مضمونًا لأولئك الذين يزعمون أن استبدال رئيس الوزراء المنتهية ولايته هو "هدف رينزي الحقيقي. (أنسامد).



