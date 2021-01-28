Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
أهم الأخبار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

أهم الأخبار - آخر الأخبار
تواصل المشاورات لتشكيل حكومة ايطالية جديدة
    (أنسامد) - يناير 28 - روما - تستمر لليوم الثاني المشاورات السياسية الايطالية للخروج من الازمة السياسية الحالية و تشكيل حكومة جديدة بعد ان تقدم رئيس الوزراء جوزيبي كونتي باستقالته لرئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا ومازالت الاتصتلات مقطوعة بين كونتي و ماتيو رينزي رئيس فيفا ايطاليا و اكثر الوجوه التي يمكنها انقاذ الساحة السياسية الايطالية.

    مازالت الخلافات قائمة خاصة علي اسم رئيس الحكومة خاصة و ان رينزي وحزبه مستمرون في استخدام كلمات قاسية للغاية ، فهم يقدمون مضمونًا لأولئك الذين يزعمون أن استبدال رئيس الوزراء المنتهية ولايته هو "هدف رينزي الحقيقي. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إعادة افتتاح متحف أوفيتسي في فلورنسا بعد 77يوما من الإغلاق بسبب كورونا

    ألبوم الصور