الأمم المتحدة تحمل إيطاليا مسؤولية غرق سفينة مهاجرين في 2013

(أنسامد) - يناير 27 - روما - ذكر قرار صادر عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أن إيطاليا تتحمل المسؤولية عن وفاة أكثر من 200 مهاجر في حادث تعرضت له البحرية في عام 2013، نظرا لأن السلطات استغرقت وقتا طويلا للغاية لإنقاذهم في البحر المتوسط.



وقالت الهيئة الأممية في قرار صادر اليوم الأربعاء في جنيف بشأن طلب حول مذبحة لامبيدوزا منذ أكثر من سبع سنوات ،" فشلت إيطاليا ، كان ينبغي أن تحمي الحق في الحياة لأكثر من 200 مهاجر ، من بينهم 60 طفلا ، كانوا على متن قارب أبحر من ليبيا وغرق في البحر الأبيض المتوسط في أكتوبر 2013 ".



تعتقد لجنة حقوق الإنسان أن إيطاليا "لم تستجب على الفور لنداءات استغاثة مختلفة وصل من القارب ليلة 10-11 أكتوبر 2013 في ميناء زوارة الليبي وعلى متنه أكثر من 400 بالغ وطفل.



وعلى وجه التحديد يؤكد البيان "أغفلت إيطاليا تفسير التأخير في إرسال سفينتها البحرية ، ITS ليبرا التي كانت على بعد ساعة فقط من مسرح الدراما" ". (أنسامد).



